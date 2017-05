A Xunta pide extremar a precaución ante o fin da prohibición para realizar queimas forestais

A Xunta, a través do seu delegado na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, realizou un chamamento a extremar a precaución ante o fin da prohibición para realizar queimas forestais polo risco de incendio.

A Xunta pide precaución ante o fin da prohibición para queimas forestais. | Fonte: Europa Press

Desde o pasado 9 de maio está de novo permitido realizar queimas controladas de restos forestais tras un mes prohibidas ante o risco de incendio. Non entanto, os interesados deberán solicitar o permiso correspondente á Consellería do Medio Rural, que advertiu que non autorizará queimas nos días con vento e altas temperaturas.

Este sábado, na inauguración dun punto de auga de abastecemento de auga para a súa utilización polos medios de prevención e defensa contra incendios forestais no Concello de Vilamaior (A Coruña), Ovidio Rodeiro chamou á cidadanía a extremar as precaucións e denunciar "calquera actividade delituosa incendiaria" a través do teléfono 085.

Así mesmo, lembrou que, nestes momentos, o dispositivo de prevención e defensa contra os incendios forestais ten despregadas 3.000 persoas en Galicia, das que ao redor de 600 actúan na provincia da Coruña.

O depósito de auga inaugurada en Vilamaior está situado na beira da estrada AC-151 ao seu paso pola parroquia de Grandal, conta cunha capacidade de 192.000 litros de auga e poderá ser utilizado tanto por helicópteros como motobombas e cisternas.