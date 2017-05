Máis de 1.500 persoas maniféstanse en Ribadavia para pedir axudas para as explotacións afectadas por xeadas

Máis de 1.500 persoas, segundo datos dos convocantes, manifestáronse este sábado na localidade de Ribadavia (Ourense) para pedir "axudas directas" para as explotacións do sector vitivinícola da comarca do Ribeiro afectadas polas recentes xeadas.

Manifestación do sector vitivinícola do Ribeiro en Ribadavia. | Fonte: Europa Press

Pasadas as 11,00 horas deste sábado, a manifestación, convocada polo sindicato Unións Agrarias, partiu do IES Ribeiro baixo lemas como 'Polas nosas cepas, polo noso futuro' ou 'Polo futuro do Ribeiro'. Tras percorrer varias rúas de Ribadavia, onde pecharon comercios en solidariedade coa marcha, a mobilización concluíu na Praza do Concello.

En declaracións a Europa Press, o secretario xeral de UU.AA., Roberto García, urxiu unha "solución" para evitar "pór en perigo o modo de vida de moita xente" do sector na comarca.

"Ante un feito catastrófico pola intensidade das xeadas vaise a pór en perigo o modo de vida de moita xente se non hai unha solución", advertiu García, que puntualizou que se trata das peores xeadas que se lembran "en cen anos".

Por iso, valorou a "resposta masiva" deste sábado do sector vitivinícola do Ribeiro, acompañada de "comercios pechados" en Ribadavia en apoio aos manifestantes, que saíron á rúa para "recuperar esta comarca".

AXUDAS DIRECTAS

O secretario xeral de UU.AA. insistiu na necesidade de, por unha banda, "axudas directas" ás explotacións afectadas polas xeadas "para poder subsistir este ano sen uva".

A iso sumou "axudas directas" para "condonar a débeda" coa Seguridade Social de familias que "non van poder" afrontar eses gastos tras os danos causados polas xeadas nas uvas.

García estimou que na comarca do Ribeiro hai "máis de 2.000 viticultores" afectados e no conxunto do catro denominacións de orixe na provincia de Ourense --O Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei e Valdeorras--, unhas "4.000 familias con uvas" aos que, segundo dixo, hai que engadir "centos de adegas pequenas" tamén.

"É un problema de emprego e laboral de primeira magnitude", concluíu Roberto García, quen insistiu en reclamar axudas directas para as explotacións afectadas polas xeadas.