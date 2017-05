O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, inaugurou este sábado a xornada formativa 'Apaixónate 2017' na que destacou o emprendimiento como "fonte de riqueza" e "motor de innovación".

Así o explicou a Consellería de Educación, que destacou que esta cita, organizada pola Rede de Formación Permanente do Profesorado do CIFP Politécnico de Santiago para reflectir a importancia da implicación persoal no camiño cara ao éxito, contou cuns 140 asistentes.

O titular de Educación da Xunta estivo acompañado polo director xeral de Educación, FP e Innovación educativa, Manuel Corredoira; e pola subdirectora xeral de FP, María Eugenia Pérez.

Durante a súa intervención, o conselleiro destacou que o emprendimiento é unha "fonte de riqueza" na súa contorna e funciona "como motor da innovación e da competitividade", segundo sinala Educación.

Neste sentido, destacou o "interesante desta cita", na que diversos conferenciantes expoñen a importancia da implicación persoal e da "paixón para cambiar a vida dunha persoa e orientar o seu camiño cara ao éxito", segundo valora Educación.

Rodríguez, así mesmo, agradeceu aos docentes asistentes a súa dedicación e o seu compromiso coa formación ao longo da vida. "Sodes, neste mundo globalizado e en cambio constante, activos de máximas importancia", manifestou, á vez que destacou que uns docentes comprometidos e actualizados en centros en permanente formación "fan grande ao sistema educativo e convértese nun dos puntos cardinales do ensino".