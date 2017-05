Unha curtametraxe dirixida pola galega Olga Osorio, premio Panorama Fantástico en Curto no Fant Bilbao

A curtametraxe 'Einstein-Rosen', dirixida pola galega Olga Osorio, recibiu o premio á mellor curtametraxe Panorama Fantástico en Curto no Fant Bilbao.

Así o informa Miss Movies Producciones, que explica que o curto é unha comedia de ciencia ficción de nove minutos de duración, ambientado nos anos 80 na Coruña, que recibiu xa 16 galardóns nacionais e internacionais.

O premio foi outorgado por un xurado integrado o guionista e investigador do cinema de xénero fantástico Ángel Agudo, a xornalista e crítica cinematográfica Iratxe Fresneda, e o tamén xornalista e crítico de cinema fantástico Javier Donate.

Ademais, este fin de semana 'Einstein-Rosen' recibiu tamén o premio do público á mellor curtametraxe galega no festival Primavera do Cinema en Vigo, que celebra este ano a súa sexta edición e, hai uns días, o premio á mellor curtametraxe no festival internacional de cinema e ciencia Scinema, promovido pola canle temática australiano Ausstralia's Science Channel.