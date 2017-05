O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, asegurou este sábado, despois de que o Goberno central descartase este venres traspasar a titularidade da AP-9 á Xunta de Galicia, que aínda hai tempo e un traballo "inxente" por diante para convencer ao Executivo español.

Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

"O Goberno de España expresou no día de onte o seu posicionamento. De aquí a que esa iniciativa se debata no Congreso temos un traballo inxente para convencer ao Goberno e ás forzas políticas que conforman o arco parlamentario do Congreso que o que reclamamos é bo para Galicia e para España", explicou o secretario xeral dos populares galegos, quen participa este sábado como xuíz no I Torneo de Debate do PPdeG.

Neste sentido, recoñeceu que o traspaso da AP-9 é "difícil", sobre todo tras a negativa do ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, quen apuntou, no entanto, que o Executivo está "aberto" a crear un grupo de traballo para compartir co Goberno galego as decisións relativas á autoestrada.

Con todo, Tellado apostou por "seguir traballando", a través da "unidade" de todas as forzas políticas galegas, en "a postura de Galicia": "Cremos que temos razón cando reclamamos a transferencia da AP-9. Cremos que esa vía que vertebra Galicia de norte a sur será mellor xestionada pola Comunidade autónoma e, por tanto, imos seguir traballando desde a unidade das forzas políticas nesa dirección", resolveu.

Preguntado por como pretende o seu partido convencer ao ministro de Fomento, asegurou que da Serna entende que a AP-9 é "unha vía fundamental" porque "vertebra" as comunicacións de Galicia, así como as de España co norte de Portugal.

INTERESE XERAL DEFENDIDO DESDE OS CC.AA.

"Cremos que a defensa do interese xeral do Estado pode ser practicada e exercida desde as comunidades autónomas. Non se trata dunha loita nacionalista, nós non o expomos neses termos. Dicimos que a Comunidade autónoma é a que mellor vai xestionar a AP-9 e redundará na mellora da calidade de vida dos galegos", destacou.

Sobre se o presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, contactará ou se reunirá co ministro de Fomento ou co presidente do Goberno, Tellado remarcou que os contactos son "permanentes". "Hai esa comisión de xestión conxunta, que antes non existía, que permite que a Xunta participe na xestión ordinaria da propia autoestrada, e cremos que ese é o foro para establecer contactos co Goberno de España, co Ministerio de Fomento e para defender os intereses dos galegos", relatou.

Preguntado polas críticas da oposición tras coñecer a negativa do Goberno ao traspaso da AP-9, considera que, aínda que a oposición "fai o seu traballo", busca "tallada política" neste feito. "Nós defendemos a unidade política", proclamou, para logo rexeitar "entrar noutro tipo de cuestións" que, ao seu xuízo, poden "afastar" a Galicia dese obxectivo.

"As afirmacións de Ana Pontón non contribúen a que poida haber unha boa relación co Goberno. Trátase de convencelo de que somos uns aliados na defensa do interese xeral do Estado", resolveu.

"TOMADURA DE PELO"

A portavoz nacional do BNG cualificou de "tomadura de pelo" a negativa expresada este venres polo ministro de Fomento a traspasar a titularidade da AP-9 a mans da Xunta.

Noutra orde de cousas, preguntado polo voto en contra de Podemos a unha moción no Senado para que o AVE chegue no 2019, fixo fincapé en que, con ese "comportamento" na Cámara Alta, "En Marea demostra que son as mareas de Podemos". "Aí quen manda é Pablo Iglesias, e Yolanda Díaz é un satélite de Pablo Iglesias", engadiu.

"Estes señores nin están nin se lles espera na defensa das cuestións craves para Galicia", resolveu.