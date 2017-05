A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, retou ao presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, a non aceptar "o non por resposta" e deixar ao carón a súa "estratexia de submisión aos intereses do PP" ante a nova negativa do Goberno central a traspasar a titularidade da AP-9 a mans da Xunta.

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

Pontón, en declaracións aos medios este sábado no marco dun acto sobre política forestal no Parlamento galego, instou ao titular da Xunta a porse "a traballar para que a transferencia da AP-9 non sexa unha desas peticións que acaban collendo po nun caixón do Congreso dos Deputados".

A líder frontista realizou estas declaracións tras a negativa expresada polo titular de Fomento, Íñigo de la Serna, ao termo do Consello de Ministros do pasado venres ante a petición de traspaso da titularidade da Autoestrada do Atlántico para xestión autonómica, acordada por todos os grupos con representación no Parlamento galego.

De la Serna xustificou o "non" do Goberno central a este traspaso porque a AP-9 é "de interese xeral do Estado", á vez que apuntou a que o Executivo está "aberto" a crear un grupo de traballo para compartir co Goberno galego as decisións relativas á autoestrada.

Pontón cualificou este sábado de "tomadura de pelo" a decisión acordada polo Goberno español que, na súa opinión, "está instalado en dicir non ás peticións deste país". "É o momento de que Feijóo diga de que lado está", apostilou.

Así, lembrou que o País Vasco e Cataluña conseguiron "hai 20 anos" o traspaso de autoestradas similares á AP-9, polo que convidou a Alberto Núñez Feijóo a exercer como "presidente" e "facer valer" a posición unánime do Parlamento de Galicia nesta cuestión.

"Pero temémonos que a Feijóo o único que lle interesa é seguir con esa estratexia de submisión aos intereses do PP", espetou, para logo sinalar que "o BNG non acepta o non por resposta" e continuará "traballando" para lograr a transferencia "como primeiro paso para acabar con esas peaxes con son unha estafa legalizada neste país".

"O que non vale é o silencio, a complicidade e seguir alimentando esa idea de que é difícil e que non se pode. Transferir a AP-9 depende única e exclusivamente dunha decisión política", incidiu a líder frentista.