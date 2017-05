O director do secretariado da Comisión Episcopal de Migracións, José Luís Pinilla, manifestou en Santiago de Compostela que "os emigrantes e refuxiados chaman á nosa porta por instinto de vida e ansias de liberdade", polo que avogou por "construír comunidade" con eles.

A xesuíta José Luís Pinilla nun ciclo de conferencias de Cáritas en Santiago. | Fonte: Europa Press

Pinilla pechou en Santiago de Compostela o ciclo de conferencia organizadas por Cáritas Diocesana nas que analizou un tema de actuaidade como 'Migrantes e refuxiados, iconas que nos interpelan'.

Na súa intervención falou de que é necesario construír comunidade na que non poden faltar os emigrantes, os refuxiados, os empobrecidos e os excluídos. "Temos que facerlles sentir que son convidados a formar parte da nosa comunidade máis próxima, máis próxima", afirmou.

Así mesmo, Pinilla insistiu en que para construír comunidade hai que traballar sobre a base de tres principios que son "compaixón, indignación e compromiso". A súa exposición estivo centrada en catro eixos: a reflexión real do fenómeno migratorio; as achegas evanxélicas da Igrexa española; a realidade dos emigrantes no momento actual, e os testemuños humanos recolleitos.

"DEIXAN ATRÁS O MÁIS QUERIDO"

Así, o pai Pinilla recoñeceu que os emigrantes e refuxiados "chaman á nosa porta por instinto de vida e ansias de liberdade, estes son os seus únicos delitos". Ademais, constatou que nesta aventura que emprenden "deixan atrás o que é máis querido para eles: familia, as súas xentes, as súas terras".

Tamén fixo fincapé en que o Estado debe regular os fluxos migratorios porque "é necesario pór na súa xusta medida o acento nun problema de tanta gravidade".

Deste xeito, ao referirse o actual Plan Nacional de Acollida acordado entre o Ministerio e diversas organizacións sociais, sostivo que se "cobren as gretas" desde "o criterio da subsidiariedad de actuacións, ocupándose daqueles dos que ninguén quere atender".

Para ilustralo mostrou un vídeo elaborado pola Comisión Episcopal de Migracións da que é director. No documento sonoro e visual dáse conta do traballa para favorecer a integración dos inmigrantes e loitar contra as actitudes xenófobas.

"REALIDADES DA MISERIA"

Na súa intervención pasou revisión ás súas experiencias persoais con refuxiados nos Balcáns, migrantes na fronteira de México con EEUU ou as persoas subsaharianas que desde Tánxer pretenden chegar a Europa.

Con material gráfico ilustrou as "realidades da miseria", segundo destaca Cáritas, da explotación e das agresións que sofren estas persoas, ás que se lles adoita cualificar como "man de obra barata" ou simplemente "inimigos". Neste punto, indicou que desde a "óptica cristina e o valor da fraternidade" débese ver neles ao "irmán sufriente".