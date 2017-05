O PPdeG celebra o seu I Torneo de Debate co obxectivo de mellorar a comunicación dos seus militantes e simpatizantes

O PP de Galicia celebra este sábado na capital galega o seu I Torneo de Debate co obxectivo de mellorar a comunicación dos seus militantes e simpatizantes.

I Torneo de Debate do PPdeG | Fonte: Europa Press

"Está a resultar un éxito", subliñou o secretario xeral dos populares galegos, Miguel Tellado, quen participa no torneo en calidade de xuíz, do mesmo xeito que outros deputados populares, como Paula Prado, Pedro Puy, Daniel Veiga e Alberto Pazos Couñago. Tamén participa como xuíz o presidente nacional de Nuevas Generaciones, Diego Gago.

No torneo, tal e como explicaron ás medios fontes da organización, participan un total de 14 equipos conformados por alcaldes, portavoces, afiliados e simpatizantes. O tema elixido para debater é a maternidade subrogada.

A fase de grupos tivo lugar este sábado pola mañá e a semifinal e final producirase pola tarde. En concreto, será o portavoz do PP no Concello de Santiago, Agustín Hernández, o encargado de efectuar clausúraa e outorgar os premios. E é que ademais do recoñecemento colectivo ao equipo que resulte vencedor, haberá un premio individual para o mellor orador ou oradora do evento.

"(Este torneo) é unha actividade moi importante que permite mellorar a comunicación dun partido que quere seguir sendo o primeiro partido de Galicia: o partido que representa á maioría social", remarcou o secretario xeral do PPdeG.