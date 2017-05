A Xunta anima a facer do galego unha ‘Lingua de namorar’ entre os mozos

Os conselleiros de Cultura e Educación, Román Rodríguez, e de Política Social, José Manuel Rey Varela, participaron este sábado na entrega dos premios do certame de declaracións de amor na rede 'Lingua de namorar', onde animaron a dinamizar o uso da lingua galega entre os mozos nas relacións interpersoais e nas novas tecnoloxías.

A Xunta entrega os premios do certame Lingua de Namorar. | Fonte: Europa Press

O concurso está dirixido a mozos con idades entre os 14 e 35 anos co obxectivo, segundo destacou a Xunta, "de dinamizar o uso da lingua galega entre a mocidade nas relacións interpersoais e nas novas tecnoloxías", como Internet e na mensaxería instantánea.

Ademais, avogaron por parte da Administración autonómica en "incrementar a percepción do galego como unha lingua que é útil para os momentos de lecer e de diversión".

Na súa intervención, o titular de Educación, destacou que o obxectivo deste concurso é animar aos mozos "a expresarse en galego en todos os ámbitos da vida e, dunha maneira especial, nas redes sociais, que tanta relevancia teñen nas relacións cotiás da mocidade".

Segundo a información facilitada pola Xunta, a quinta edición deste concurso para dinamizar o uso da lingua galega contou coa participación de case 600 mozos.

PLAN

Neste sentido, lembrou que esta foi a primeira iniciativa na que as dúas consellerías uníronse par promover o uso do galego entre os mozos, "unha liña de colaboración que ten agora o seu maior reto na elaboración do primeiro plan de dinamización da lingua galega entre a mocidade, co fin de potenciala como lingua de relación entre os máis novos", subliña a Xunta.

Polo seu lado, Rey Varela fixo fincapé na importancia de celebrar concursos como 'Lingua de namorar' para fomentar o uso do galego entre os mozos en todos os ámbitos da súa vida.

"É unha ledicia saber que os máis novos empregan a nosa lingua non só na esfera académica ou laboral, senón tamén na social, persoal e familiar como así o demostra a participación da mocidade neste certame", sostivo o titular de Política Social.

MENSAXES

Na categoría de 14 a 19 anos resultou gañadora Sara Caride, de Cambados, con 'Eternidade'; e en segundo lugar quedou Inés Amado, de Cuntis, con 'Escribindo poesía'.

Na categoría de 20 a 35 anos, gañou Diego Arranz, de Ourense coa mensaxe 'Ti, produto de rocha'; seguido de Estefanía González, de Santa Comba, con 'De Rosalía a Benedetti'.

En canto á mención de honra, concedeuse á mensaxe 'En galego' de Anabel López, de Melide, pola "súa frescura e denotación pola identidade e lingua propias".