O BNG, de man da súa líder, Ana Pontón, chamou a cambiar a "fracasada" política forestal do PP desde a Xunta de Galicia e impulsar unha nova xestión dos montes que aposte pola "multifuncionalidad", a "ordenación territorial" e "pór freo á expansión descontrolada e ao monocultivo de eucalipto".

Ana Pontón nunhas xornadas sobre o futuro do monte galego | Fonte: Europa Press

Pontón realizou estas declaracións no marco dunhas xornadas organizadas pola formación frontista na Cámara galega baixo o nome de 'Parlamento aberto', que celebra a súa primeira edición co futuro do monte galego como protagonista.

Esta iniciativa nace con vontade de "continuidade" co obxectivo de "abrir o Parlamento aos cidadáns" e levar a cabo "debates importantes" sobre cuestións que requiren "posicionamentos de país".

Na súa primeira edición, ao redor dunhas 80 persoas participaron na xornada dedicada a debater sobre os problemas actuais do monte galego e abordar as cuestións de futuro da política forestal en Galicia.

En declaracións aos medios, Ana Pontón incidiu na necesidade de "desenvolver" as potencialidades do monte galego, un lugar que "ten posibilidades para crear emprego de calidade", aínda que para iso é preciso "pór en marcha unha nova política forestal que aposte por crear cohesión e igualdade".

INCENDIOS

Para Pontón, Galicia debe definir unha nova forma de xestionar o monte pondo o foco no "aproveitamento multifuncional" e o apoio a "especies autóctonas", o que serviría para abordar un dos principais problemas de Galicia: os incendios forestais.

"Co cambio climático, se non se asume con responsabilidade o futuro, veremos que cada vez será un problema maior o noso país", incidiu Pontón en referencia aos incendios.

Deste xeito, Pontón chamou ao PP a "asumir o fracaso" do seu modelo de xestión forestal e que "aposte en serio polas frondosas, por madeiras de calidade" a través da reorientación de "as accións de apoio económico da Xunta de Galicia" ás industrias.

"Producimos o 50% da madeira que se corta en todo o Estado e, con todo, non temos unha industria transformadora vinculada coa innovación", lembrou.

EUCALIPTO E ENCE

Así as cousas, asegurou que Ence "hipotecou o futuro do país", o que ocasiona "grandes desequilibrios" na xestión forestal porque esta última está "determinada polos intereses da industria pasteira".

"Para cambiar as cousas, o que se necesita primeiro é vontade política", sinalou Pontón, quen instou á Xunta a que faga cumprir a lexislación, xa que "unha supericie importante" das áreas forestais --que estimou en "30.000 hectáreas"-- está ocupada por ecualiptos plantados "de forma ilegal".

"Se noutros lugares a aposta por madeiras de calidade significou unha creación de emprego importante, nós cremos que iso se pode facer en Galicia. Non vendamos simplemente taboleiros, senón que fagamos unha aposta estratéxica en reorientar o sector nesa dirección", manifestou.