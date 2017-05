O deputado do Partido Socialista no Congreso Eduardo Madina protagonizou este sábado en Pontevedra un encontro con militantes para defender a candidatura de Susana Díaz á Secretaría Xeral do PSOE, onde defendeu a vitoria da política andaluza. "A partir de aí empezar a reconstruír" o PSOE, subliñou.

Madina nunha foto de arquivo | Fonte: Europa Press

Tras pasar previamente polo municipio pontevedrés de Caldas de Reis, Madina acudiu ao Hotel Avenida da cidade do Lérez onde estivo arroupado, entre outros, pola presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e o deputado autonómico Abel Losada.

Madina instou aos socialistas a decidir "entre o pasado e o futuro". Un pasado que enmarcou "nos dous últimos anos e medio", segundo manifestou, e que, ao seu xuízo, supón "os peores resultados da nosa historia" e unha "enorme crise interna".

Así mesmo, o deputado agradeceu o apoio que lle brindou Pontevedra e expresou o seu desexo de que o Partido Socialista "volva ser reconocible", cun proxecto "non diga un día unha cousa e ao día seguinte a contraria", onde as súas relacións coas demais formacións políticas "non cambien cada semana ou cada día", onde "non se saiba moi ben se estamos a dicir que Cataluña é unha nación ou deixou de selo" e no que non teñan "seis programas distintos en 18 meses".

"VOCACIÓN DE GAÑAR SEMPRE"

Eduardo Madina quere que o PSOE "teña vocación de gañar sempre para que á xente deste país lle vaia mellor sempre" e, por isto, aposta por "abrir un tempo novo, de unidade e de futuro".

Neste sentido, o deputado socialista afirmou que está "convencido de que Susana Díaz vai gañar este congreso" para abrir unha etapa nova "e a partir de aí empezar a reconstruír o partido", recalcou.

Así, Madina quixo enviar desde Pontevedra unha mensaxe a Pedro Sánchez, a quen pediu que no debate do próximo luns xunto aos outros dous aspirantes a dirixir o PSOE "desautorice" a quen desde a súa candidatura "dedícanse a insultar".

Sobre esta cita espera que Patxi López e Susana Díaz sigan "falando ben do partido", pero especialmente espera da presidenta andaluza siga "ofrecendo un proxecto de futuro".

Finalmente, Eduardo Madina expresou a súa confianza en deixar "atrás este desastre histórico de dous anos e medio da anterior dirección" e que o Partido Socialista "esquézase do seu chan electoral, que é o teito electoral do señor Sánchez".