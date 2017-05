O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou este sábado que a visita de mozos italianos a Galicia no marco do programa de intercambio 'A xuventude non mundo' da Xunta "potencia o voluntariado e a tolerancia".

El conselleiro de Política Social despide a mozos italianos de intercambio. | Fonte: Europa Press

"Os participantes nesta iniciativa incrementan o seu nivel de independencia e responsabilidade á vez que se potencia o voluntariado e a tolerancia", declarou Rey Varela durante a despedida a estes mozos, na que lles desexou unha boa viaxe.

Rey Varela despediu este sábado ao grupo de 25 mozos procedentes de Sicilia (Italia) que participou no intercambio da Xunta e a través do cal puideron coñecer Galicia durante unha semana.

A expedición contou cun amplo calendario, segundo sinala Política Social, a través do cal coñeceron a realidade galega, así como a cultura e a gastronomía.

Ademais, os participantes neste intercambio "coñeceron paraxes e contornas emblemáticas desde o punto de vista cultural, patrimonial e histórico", segundo apunta a Xunta, como a Catedral de Santiago e o centro histórico compostelano, ou a Torre de Hércules, entre outros.