Carolina Bescansa insta a Feijóo a centrarse no cumprimento dos prazos do AVE e non no que vota En Marea

A deputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a centrarse no cumprimento dos prazos para a chegada do AVE a Galicia e non no que vota En Marea en Madrid.

Sofía Castañón, Carmen Santos e Carolina Bescansa nun acto de Podemos | Fonte: Europa Press

Bescansa realizou estas declaracións nunhas xornadas sobre feminismo en Ames (A Coruña) organizadas por Podemos Galicia nas que estivo acompañada pola secretaria xeral da formación morada galega, Carmen Santos, e a secretaria de Igualdade de Podemos, Sofía Castañón.

Alí, segundo recolle o partido morado nun comunicado, Bescansa declarou que lle resulta "curioso" que Feijóo critique o voto emitido pola senadora de En Marea Vanessa Angustia contra unha iniciativa para o impulso de varias infraestruturas para Galicia, entre elas, a chegada do AVE.

Para Bescansa, Feijóo "non pode vir pedir contas" logo dos atrasos no cumprimento dos prazos para a conexión da liña de alta velocidade entre Galicia e o centro peninsular.

Así, recoñeceu que Podemos reclama a finalización das obras, aínda que "o modelo de transporte" que defenden para Galicia "é diferente".

XORNADAS SOBRE FEMINISMO

Bescansa, Carmen Santos e Sofía Castañón participaron na mañá do sábado na inauguarción dunhas xornadas organizadas por Podemos Galicia baixo o título 'Primavera Feminista'.

Na súa intervención, a deputada de Unidos Podemos reivindicou "o legado" de Rosalía de Castro como feminista ás portas da celebración do Día das Letras Galegas o 17 de maio, día no que se publicou en 1893 a súa obra 'Cantares galegos'.

Así, manifestou que a loita contra o machismo "non é unha opción" senón "unha obrigación de todas as persoas comprometidas cos dereitos humanos".

"O machismo é un atentado contra os dereitos humanos", expresou, para logo lembrar que "todos os días" as mulleres sofren "unha serie de macro e micro machismos" que "condicionan" as súas vidas.

Pola súa banda, Sofía Castañón indicou que "os debates sobre o feminismo" na sociedade deben ter continuidade e "enriquecerse" coa "posta en común" de experiencias entre mulleres.

Por último, Carmen Santos asegurou que este tipo de debates "son moi necesarios e favorecen á visibilización do modelo político igualitario que defende Podemos".