Unha exposición mostra 224 viñetas de Luis Davila ata o 31 de xullo en Monforte de Lemos (Lugo)

Unha exposición mostrará 224 viñetas do ilustrador Luís Davila, O Bichero, ata o próximo 31 de xullo no Museo Pazo de Tor no municipio de Monforte de Lemos (Lugo).

Presentación dunha exposición de viñetas de Luís Davila en Monforte. | Fonte: Europa Press

A deputada de Cultura, Deseño e Artesanía, Pilar García Porto, xunto ao ilustrador Luis Davila, presentaron este sábado no Museo Pazo de Tor a exposición/taller 'Humor do país', que estará exposta ata o 31 de xullo no museo monfortino.

A mostra, segundo explicaron, conta con 224 viñetas de Davila que forman parte dunha exposición colectiva do debuxante e humorista galego, que reunirá ilustracións do autor no catro museos da Rede Museística da Deputación de Lugo.

Durante a xornada, os participantes no taller/exposición realizaron unha visita guiada polas coleccións do Museo Pazo de Tor. Esta actividade, segundo informa a Deputación de Lugo, está enmarcada dentro da programación que a institución ofrece de modo gratuíto durante o mes de maio con motivo do Día Internacional dos Museos.