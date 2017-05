Uns cen veciños do municipio lucense de Friol desprazáronse á poboación portuguesa de Fátima para dar a coñecer ao Papa Francisco o "malestar" xerado polo traslado do seu párroco.

Veciños de Friol entregan ao Papa unha carta sobre o traslado do seu cura. | Fonte: Europa Press

Así o informou a plataforma veciñal, que explicou que un representante do colectivo fixo entrega en man ao secretario persoal do Papa a carta explicativa dos veciños de Friol.

"Os veciños de Friol conseguen con traballo, dedicación e esforzo o obxectivo. Conseguiron facer entrega ao Papa Francisco dun dossier onde explican con todo tipo de detalles o ocorrido neste últimos catro meses", segundo sinala a plataforma.

Ás 00,00 horas saíron os autobuses desde Friol con destino a Fátima, nos que viaxaban veciños "coa ilusión de tentar chegar ao Papa Francisco para explicarlle o problema que xerou a decisión do (bispo) Carrasco Rouco de trasladar ao seu veciño e amigo José Ramón Pérez". "Unha decisión que non ten fundamento algún", segundo lamentaron.

Os veciños mobilizados levaron a Fátima diferentes pancartas coas súas reivindicacións, que foron expostas na chaira onde o santo pai oficiou a misa. "Xa é todo un logro conseguir chegar a esa chaira e cargados con diferentes pancartas máis se cabe", valoraron.

A mediados do mes de xaneiro coñeceron, segundo lembran, a noticia do traslado do seu "querido párroco José Ramón Pérez" para as parroquias de Ribas de Sil e Quiroga. Por mor dese traslado tentaron falar co bispo e cos vigairos e "despois de moito insistir foron recibidos polo señor Carrasco Rouco", segundo indicaron pero "da devandita reunión nada frutificou, senón todo o contrario, debido á actitude prepotente, chulesca e ditatorial" do bispo.

Antes do escrito que fixeron chegar ao Papa para que o seu párroco retorne ás parroquias de Friol e Guitiriz, escribiron cartas ao bispo de Lugo, ao embaixador na Santa Sé, á Conferencia Episcopal e ao nuncio.

"GRATITUDE E AGRADECEMENTO"

A plataforma veciñal, creada para loitar polo retorno do seu párroco, expresou a súa "gratitude e agradecemento" ao Papa Francisco "pola súa proximidade, a súa humildade e o seu interese por coñecer as reivindicacións que demandan".

"Todo o contrario ao que se están facendo desde o Bispado de Lugo, coa actitude dos seus membros de dirección, que cada vez máis se está afastando aos fregueses da Igrexa", segundo reprochan.

Con todo, solicitan "unha vez máis" ao bispo de Lugo "que poña fin a este problema que cada vez máis se está radicalizando e enquistando" e "retroceda na decisión de traslado de don Ramón".