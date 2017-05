Inaugurado o Centro de Visitantes do espazo natural protexido Pena Trevinca na Veiga (Ourense)

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, inaugurou este sábado o Centro de Visitantes do espazo natural protexido Pena Trevinca na localidade de alta montaña de Ponche no municipio da Veiga (Ourense).

Nava Castro Inaugura Ou Centro De Visitantes de Pena Trevinca | Fonte: Europa Press

A nova instalación, segundo informa a Xunta, foi froito dun convenio de colaboración co Concello a través do cal, Turismo de Galicia achegou 90.000 euros que permitiron, segundo engaden as mesmas fontes, o acondicionamento da contorna desta aldea, as obras de rehabilitación da Casa Escola, así como a instalación de cartelaría informativa.

Segundo explicou Nava Castro, o centro facilitará o coñecemento de Pena Trevinca e, ademais, ofrecerá "multitude de opcións", como percorridos naturais, etnográficos e deportivos.

"Un compendio de oportunidades que, sen dúbida, incrementarán o atractivo do xeodestino Manzaneda Trevinca", afirmou a responsable de Turismo da Xunta, para engadir que unha oferta de sendeiros únicos en Galicia complementan esta oferta natural e turística.

Así mesmo, Nava Castro resaltou a importancia da certificación Starlight obtida pola Veiga, que "avala ao municipio como destino turístico astronómico", segundo valora a Xunta.