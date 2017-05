O Náutico de Sanxenxo expresa o seu pésame pola morte dun empregado do Centro de Tecnificación de Vela de Vilagarcía

O Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra) expresou o seu "máis sentido pésame" á familia do traballador do Centro de Tecnificación de Vela de Vilagarcía falecido na tarde deste sábado cando realizaba preparativos para unha competición e mostroulle "todo o seu apoio nestes momentos tan difíciles".

Segundo informou a entidade, este sábado estaba previsto que se celebrase no Grove o acto de botadura do novo barco da clase internacional '6M' deseñado polos arquitectos navais Juan Kouyoumdjian e Javier Cela e construído nos estaleiros Garrido desa localidade galega.

"Lamentablemente o acto quedou suspendido en sinal de duelo polo falecemento esta tarde dun dos traballadores do Centro Galego de Tecnificación de Vela de Vilagarcía de Arousa José Domínguez", explicou.

O corpo do falecido foi rescatado da auga por unha embarcación do servizo municipal de emerxencias de Vilagarcía tras ser localizado flotando sobre as 14,30 horas deste sábado.