Remiten as choivas este domingo en case toda España, excepto en Galicia

As choivas comezarán a remitir este domingo en case todo o país coa excepción de Galicia e o nordés da Península, especialmente en Xirona onde se activará avisos de cor amarela por fortes treboadas e choivas cunha acumulación que chegará aos 20 litros por metro cadrado á hora.

Sol e nubes, anubrado, outono, asollado | Fonte: Europa Press

O ceo amencerá anubrado o noroeste peninsular, evolucionando durante o día a intervalos anubrados. Probabilidade dalgúns chuvascos débiles e dispersos noutros puntos do Sistema Ibérico, do Sistema Central, dos Montes de Toledo ou das serras do sueste.

No norte e no leste de Canarias, ceo con intervalos nubrados. En case toda a Península e no norte de Baleares o ceo mostrarase pouco anubrado ao comezo da xornada, con nubes de evolución diúrna. No Guadalquivir e nos litorais do sur, no sueste, en Alborán e no resto de Canarias, predominio de pouco anubrado con algunhas nubes altas.

Aparición de brétemas ou nubes baixas matinais en Castela e León, no cuadrante suroeste peninsular interior e na área do Estreito, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía.

As temperaturas acusarán un aumento en medianías de Canarias, no norte de Baleares, na vertente atlántica peninsular e en Aragón. Esta subida das temperaturas será notable no sur de Estremadura e de Castela-A Mancha e no norte de Andalucía. Sen cambios reseñables no resto.

O vento será do nordeste en Canarias e con intervalos de intensidade forte nas illas de máis relevo. No litoral galego, vento de compoñentes sur e oeste mentres que será do nordeste no Cantábrico. Vento de poñente na área do Estreito.