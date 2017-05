Letras Galegas.-O Concello da Coruña convida os cidadáns a unha lectura colectiva desde o balcón de María Pita

A Concellaría de Culturas, Deporte e Coñecemento da Coruña mantén aberto o prazo para sumarse, este mércores 17, á lectura pública colectiva organizada polo Concello herculino para celebrar o Día das Letras Galegas, dedicado este ano a Carlos Casares.

A lectura colectiva, segundo informou o Consistorio, terá lugar a partir das 12,00 horas desde o balcón do pazo municipal de María Pita, na cidade herculina.

Deste xeito, as persoas que queiran participar na lectura dos textos do autor poderán facelo, previa inscrición, a través do correo a concellaria.cultura@coruna.es.

Segundo concreta o Consistorio, este será o acto central das actividades impulsadas polo Concello para conmemorar esta efeméride, un programa que abarca máis de 40 accións, que inclúen talleres, concertos, palestras, presentacións de libros, concertos, recitais poéticos, contacontos, monólogos ou lecturas dramatizadas, deseñadas en colaboración coas librarías da cidade.

Este mesmo luns, o concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento estará na libraría Xiada para participar, desde as 19,00 horas, nun encontro aberto co sector do libro da cidade, dentro desta programación.