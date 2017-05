Buscan a unha octoxenaria desaparecida desde o venres pola noite en Cuntis (Pontevedra)

Efectivos de Protección Civil e da Guardia Civil xunto a numerosos veciños buscan a unha octoxenaria que permanece desaparecida desde que regresaba á súa casa á saída de misa na noite do venres no municipio de Cuntis (Pontevedra).

Segundo informaron a Europa Press fontes de Protección Civil de Cuntis, a última vez que viron á desaparecida, Carmen Torres, de 84 anos de idade, foi sobre as 21,30 horas do venres tras acudir a misa no convento.

Tras esperar a súa chegada ao domicilio familiar, ás 23,30 horas do venres activouse a procura da octoxenaria, que padece alzheimer e desorientouse en ocasións anteriores, segundo apuntan as mesmas fontes. Foi a filla coa que reside a que avisou ás autoridades.

O venres pola noite o dispositivo de rastrexo centrouse na zona máis próxima de camiño á súa residencia onde hai casas en ruínas por se se puidese refuxiar nalgunha, pero o resultado foi negativo.

Este sábado o rastrexo centrouse en seguir a pista dun señor que asegurou vela sobre as 21,30 horas. Así, a procura trasladouse á zona de Velai, unha aldea de Cuntis.

Nas batidas, ademais de numerosos veciños, participan efectivos de agrupacións de Protección Civil de Cuntis, Caldas, Portas, Vilagarcía e Catoira, entre outras. A eles sumáronse cans da Guardia Civil, así como un helicóptero deste corpo.