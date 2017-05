A Xunta de Galicia homenaxeou este sábado nun acto na Cidade da Cultura á Escola de Porto polo seu "legado arquitectónico" que "asombra ao mundo".

Na homenaxe, celebrado no auditorio Xosé Neira Vilas do complexo do Gaiás no marco do ciclo 'Nexos', participaron os conselleiros de Cultura, Román Rodríguez; e Política Social, José Manuel Rey Varela; segundo informou a Xunta.

O acto estivo conducido polo doutor en Arquitectura e profesor da Universidade do Minho (Braga), Pedro Brandeira, quen enxalzou unha escola á que se adscriben arquitectos recoñecidos internacionalmente como Álvaro Siza ou Eduardo Souto de Moura, que recibiron o premio 'Pritzker' en 1992 e 2011, respectivamente.

A Escola de Porto, nacida na década de 1940 da man de Fernando Távora, destacou por un proxecto de vivendas sociais desenvolvido entre 1974 e 1976.

Bandeira sinalou o "catro craves" que "sustentaron" esta escola: atención e respecto ao contexto preexistente, a importancia do deseño, o gusto pola forma simple e a concepción da arquitectura como arte figurativa.