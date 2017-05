Un incendio nunha casa en Santa Comba (A Coruña) causa danos materiais

Un incendio decretado na tarde deste sábado na cheminea dunha casa do municipio coruñés de Santa Comba ocasionou diversos danos materiais.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume iniciouse nunha cheminea e as lapas estendéronse a unha habitación, o que provocou o derrube do seu teito. Mentres, o resto da vivenda viuse afectada o fume.

A propiedade na que se rexistrou o incendio está situada en Rieiro, na parroquia de Arantón. Foi un particular quen contactou co 112 Galicia ás 14,45 horas deste sábado para dar a voz de alarma.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Xallas e tamén se informou a Protección Civil e á Guardia Civil.