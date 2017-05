Cabana de Bergantiños (A Coruña) acollerá o vindeiro martes unhas xornadas sobre o seu espazo de 'coworking'

Representantes do Igape, a Escola de Organización Industrial (EOI) e do Concello de Cabana de Bergantiños (A Coruña) impartirán unha charla sobre as vantaxes do espazo de 'coworking' habilitado no centro de maiores do municipio.

Desde a súa posta en marcha ou pasado mes de setembro, varios emprendedores desenvolveron neste espazo os seus proxectos, relacionados co ámbito do TIC, a artesanía, a industria conserveira, o téxtil, o turismo ou o mundo agrícola.

Segundo informou ou Executivo autonómico este sábado nun comunicado, vos participantes dá próxima convocatoria, que comezará nas próximas semanas, poderán contar con servizos de apoio personalizados para desenvolver as súas ideas.

O espazo de 'coworking' de Cabana atópase non centro de maiores do municipio e a primeira convocatoria de proxecto contou coa colaboración da Xunta e da Escola de Organización Industrial (EOI).