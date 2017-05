Nigrán acolle a exposición 'Carlos Casares e a fotografía', que recolle 30 imaxes tomadas polo escritor ourensán

O alcalde de Nigrán, Juan González, e os dous fillos de Carlos Casares, Hakan e Christian, xunto co director da Fundación Casares, Gustavo Garrido, inauguraron este sábado no auditorio municipal a exposición 'Carlos Casares e a fotografía', organizada co obxectivo de divulgar no municipio a figura deste escritor galego universal e veciño de Nigrán a quen se lle dedica o Día das Letras Galegas 2017.

Unha das fotografías do escritor Carlos Casares | Fonte: Europa Press

Segundo indicou o Concello nun comunicado, a mostra, organizada a través da Fundación Casares, profunda, mediante 30 imaxes, nesta faceta artística relativamente descoñecida do autor.

"De todos os sitios onde viviu o meu pai, Nigrán foi o único que elixiu libremente, sen ningún condicionante laboral ou doutro tipo, e no que, sen dúbida, foi máis feliz", comentou o seu fillo Hakan, quen, xunto a Christian, contou anécdotas e vivencias do seu pai no municipio, onde estivo asentado durante 22 anos --ata a súa morte no ano 2002--.