Rural.- O centro de investigacións agrarias de Mabegondo estuda introducir leguminosas como forraxe de inverno

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), dependente da Consellería do Medio Rural, levou a cabo unha serie de ensaios sobre a introdución de leguminosas nas forraxes de inverno co fin de paliar as carencias que pode presentar o millo.

Os investigadores presentaron os resultados e as súas conclusións a estudantes, agricultores e técnicos nunha xornada celebrada no Pazo de Cartelos, en Carballedo, segundo indicou a Xunta nun comunicado.

En concreto, o estudo analiza as posibilidades de mellora do rendemento e valor nutricional das rotacións co millo mediante a incorporación doutros cultivos.