A presentadora Silvia Jato e o actor Rubén Riós, entre os embaixadores do melindre en Melide (A Coruña)

A presentadora e modelo Silvia Jato; así como Alberto Granados, xornalista e escritor que actualmente dirixe 'Aquí na Onda' en Onda Cero Madrid, xunto á directora da Escola de Hostalaría e Turismo de Viana do Castelo, Cristina Félix, estarán este domingo día 14 na Praza do Convento de Melide (A Coruña) con motivo da XXVI Festa do Melindre.

XXVI Festa do Melindre de Melide | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Concello de Melide, foron propostos este ano e aceptaron o seu nomeamento como embaixadores do melindre, ademais, o actor galego Rubén Riós, a docente e chef estrela Michelín e membro do Grupo Nove Beatriz Sotelo; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e a xornalista galega Belén Baños.

O motoclub melidense Milli Riders e Pablo Prieto, membro da Federación Galega de Fútbol, completarán o elenco de embaixadores da XXVI Edición da Festa do Melindre de Melide.

Todos eles estarán presentes o domingo en Melide nun acto a partir do mediodía que presidirá a alcaldesa da localidade Dalia García, no que os novos embaixadores confirmarán o seu compromiso cos doces típicos de Melide.

A partir das 12,30 horas na Praza do Convento, tras a lectura do pregón a cargo do actor e humorista Xosé Antonio Touriñán, a presentadora do programa 'Gastrópodos' da TVG, Marta Doviro, guiará o acto de recollida e nomeamento público de cada un deles.