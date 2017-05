Unha manifestación percorrerá A Coruña este domingo para pedir o saneamento da ría do Burgo

Unha manifestación percorrerá este domingo, 14 de maio, A Coruña para pedir o saneamento da ría do Burgo, nunha protesta que sairá ás 12,00 desde a Casa do Mar e terminará coa lectura dun manifesto ante a Delegación do Goberno.

Manifestación polo saneamento da ría do Burgo | Fonte: Europa Press

A marcha está convocada pola Plataforma para a Defensa da Ría do Burgo e a confraría da Coruña, na que participarán os concellos da Coruña, Culleredo, Oleiros e Cambre.

O obxectivo é demandar, tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno Central, que "dunha vez por todas se desbloquee" o proxecto de impacto ambiental para o dragado da ría.

Respecto diso, lamenta que ese proxecto, que está a redactar o Ministerio de Medio Ambiente, "xa tería que estar publicado en outubro de 2016 no Boletín Oficial do Estado (BOE)".

Por iso, esixe un calendario de actuacións e un plan urxente de axudas ao marisqueo, así como que "dunha vez por todas destínese o diñeiro necesario e non cantidades irrisorias para o saneamento integral da ría do Burgo nos Orzamentos do Estado".