Localizan en bo estado de saúde á octoxenaria desaparecida o venres en Cuntis (Pontevedra)

A octoxenaria que permanecía desaparecida desde a tarde noite do venres en Cuntis (Pontevedra) foi localizada a última hora do pasado sábado en bo estado de saúde nunha zona arborada de difícil acceso tras permanecer 24 horas á intemperie.

Segundo informaron a Europa Press membros de Protección Civil de Caldas, Carmen Torres, de 84 anos de idade, foi localizada ao redor das 20,15 horas nun monte próximo ao seu domicilio por veciños que participaban no dispositivo de procura.

A octoxenaria foi trasladada ao centro de saúde de Caldas de Reis (Pontevedra) por precaución, xa que pasara 24 horas á intemperie debaixo dunha árbore unicamente co seu paraugas. No entanto, non presentaba problemas de saúde, polo que xa puido pasar a noite do sábado no seu domicilio.

A anciá faltaba do seu fogar desde a noite do venres cando regresaba á súa casa á saída de misa nun convento. A muller se desorientó e acabou internándose nun monte da localidade, onde pasou a noite debaixo dunha árbore.

Segundo as fontes consultadas, no momento en que foi localizada, Carmen Torres atopábase asustada aínda que en bo estado de saúde. Un grupo de mozos atopou á muller na última batida do dispositivo de procura antes de suspender as tarefas pola caída do sol.

Ás 23,30 horas do venres activouse a procura da octoxenaria, que padece alzheimer e xa se desorientara en ocasións anteriores. Foi a filla coa que reside a que avisou ás autoridades.

Nas batidas, ademais de numerosos veciños, participaron efectivos de agrupacións de Protección Civil de Cuntis, Caldas, Portas, Vilagarcía e Catoira, entre outras. A eles sumaron cans da Garda Civil, así como un helicóptero deste corpo.