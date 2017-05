A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, representou a formación frontista na manifestación deste domingo convocada pola Plataforma en Defensa da Ría do Burgo para reclamar a "rexeneración integral" deste ecosistema da Coruña.

Alí, segundo informou o Bloque nun comunicado, Pontón lembrou a proposta do grupo parlamentario nacionalista na Cámara galega na que instan á Xunta a "axilizar" a tramitación do proceso para que o dragado da ría se inicie "leste mesmo ano".

"Xa abonda de promesas incumpridas, os veciños, os mariscadores e as mariscadoras están fartas de anuncios, o que queren é ver as máquinas quitando lodos dunha vez por todas, recuperar a riqueza ambiental e produtiva dunha ría que debe volver ser a fonte de creación de emprego que foi no pasado", manifestou Pontón.

Así, cargou contra a falta de partidas para a rexeneración da Ría do Burgo nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), nos que, segundo lembrou a líder frontista, "só se consignase un millón de euros" para a execución dun proxecto cun custo total de 50.

Deste xeito, ironizou con que confía en que "a mensaxe" que envía o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, coa partida destinada nos orzamentos a esta actuación non sexa que terá que esperarse "50 anos" para ver a Ría do Burgo "libre de lodos e recuperada".

AXUDAS E COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Así as cousas, o Bloque instou a que a administración achegar axudas económicas ás persoas afectadas mentres duren os traballos de rexeneración da ría, así como asegurar a "protección o ecosistema durante o dragado", levar a cabo un plan de "vixilancia e control exhaustivo" da calidade de augas e crear unha comisión de seguimento integrada por "institucións, universidade e axentes implicados".

Así mesmo, propuxo que a actuación tamén leve a "restauración ambiental integral" da contorna da Ría do Burgo a través da construción dun corredor ecolóxico entre o encoro de Cecebre e o mar.