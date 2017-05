O senador do PSOE Modesto Pose pediu aos militantes do seu partido que esquezan a "animadversión", a "simpatía" e que rexeiten "votar coas tripas". Así, solicitoulles que voten co "cerebro", feito que, na súa opinión, significa apoiar ao exlehendakari Patxi López: "É o mellor candidato para unir o PSOE".

Modesto Pose, Do Grupo Parlamentario Do Psdeg, En Rueda De Prensa | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, o senador espera que o debate entre o tres candidatos á Secretaría Xeral do PSOE, que terá lugar este luns en Ferraz, sirva para "clarificar" a posición de cada aspirante e para que os militantes poidan "comparar"

Para o senador galego, as candidaturas de Pedro Sánchez e Susana Díaz están "moi atopadas". "Os que apoian a Pedro Sánchez teñen unha posición moi atopada cos que apoian a Susana Díaz, e viceversa". É por iso polo que defende que o proxecto de Patxi López é o mellor para o partido.

Preguntado pola enquisa que publica este domingo o diario 'El Mundo', que indica que a mellor intención de voto para o PSOE produciríase con Pedro Sánchez (28,2%), seguido de Patxi López (27,4%) e de Susana Díaz (24,7%), confía en que os militantes do seu partido vexan as cousas de "mesma maneira" que os cidadáns.

"SE CADRA HAI SORPRESAS"

É máis, alertou de que, "se cadra, hai sorpresas", pois argumentou que hai "bastantes" militantes que aínda están a reflexionar e que hai "moita xente" que coincide coa súa posición.

Cuestionado tamén sobre a enquisa de Sondaxe que publica este domingo o diario 'La Voz de Galicia', subliñou, en relación ao seu partido, que hai localidades que "piden a berros que os liderados locais sexan cambiados", e que esa é unha tarefa que o PSdeG ten pendente.

Sobre a xestora galega, lamentou que o PSdeG leve un tempo "sen liderado" en Galicia e espera que este verán ou este outono este problema estea resolto. "O partido ten que fortalecer aqueles concellos que o necesitan", remarcou, en alusión a Santiago, Ferrol e A Coruña. De feito, asegurou que o seu partido "xa coñece" estes problemas e que, por tanto, "no futuro poralles remedio".

PODEMOS: "DE ALTERNATIVA AO PSOE TEN POUCO"

Sobre Podemos, fixo fincapé en que "a xente está a visualizar que, de alternativa ao PSOE, ten pouco". "Nas peores condicións do PSOE [...], cústalle traballo manterse a Podemos", aseverou, para logo engadir que o que demostran as enquisas é que a cidadanía espera que "o PSOE o faga un pouquiño ben".

Preguntado polo modelo de Emmanuel Macron, que asumiu este domingo a presidencia da República francesa, considera que é "interesante" e que ten "aspectos moi positivos". A este respecto, explicou que, en España, o PSOE tivo historicamente dous tipos de electorado: un que se sitúa nunha contorna "máis radical" da esquerda, e outro que o fai nunha contorna "moderada" ou mesmo de "centro-dereita".

Neste sentido, cre que Patxi López é "quen mellor representa a integración deses dous modelos", e que iso se traduce sendo "absolutamente radical na loita contra a corrupción e a desigualdade social" e sendo máis "moderados" nas políticas económicas: "O partido socialista sempre tivo un compoñente liberal".

Preguntado polo recoñecemento de Cataluña, Euskadi e Galicia, defendeu que "non caben no modelo de convivencia actual posicións independentistas".

AVE A GALICIA

Sobre o voto en contra de Podemos no Senado para a chegada do AVE a Galicia en 2019, Modesto Pose asegurou que "non é verdade" que fosen rexeitadas todas as emendas de En Marea. "Presentaron 12 emendas e aceptámoslle as racionais. Dous non foron aceptadas por que establecían condicións 'sine qua non', que era quitar dúas autovías", explicou, en relación á A-57 e á que vai de Ourense a Ponferrada.

Así mesmo, sinalou que, gañe quen gañe as primarias do PSOE, o seu partido non apoiará a moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy.