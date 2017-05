A Xunta achega os servizos do 'Reacciona TIC' ao sector da construción este martes nunha xornada en Santiago

A Xunta organiza este martes 16 de maio en Santiago unha xornada técnica do programa 'Reacciona TIC' co obxectivo de achegar ás empresas información detallada sobre "as posibilidades asociadas aos investimentos e solucións" da denominada Industria 4.0, así como da empresa dixital como "activo de cambio" no sector da construción.

En concreto, terá lugar nas instalacións do Edificio Administrativo Cersia, a partir das 10,00 horas, segundo indicou a Xunta nun comunicado.

Este encontro técnico sobre os retos da dixitalización na construción será a terceira das xornadas sectoriais enmarcadas nun ciclo que xa abordou sectores como o turismo, a automoción ou o TIC.