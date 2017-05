Máis de 400 participantes no IV Torneo “Cidade do Futsal” en Compostela

Novo éxito de participación e asistencia de público no IV torneo de fútbol sala de base “Cidade do Futsal” que, logo de dous días, baixou o telón no compostelán Pavillón de Santa Isabel.

IV torneo de fútbol sala de base “Cidade do Futsal”.

Un total de 420 rapaces e rapazas de máis de medio cento de equipos das categorías prebenxamín, benxamín e alevín, e máis de 2.000 persoas, país e afeccionados, gozaron de dous días de deporte nos que reinaron a alegría e a diversión.

As intensas choivas caídas o sábado na capital galega impediron que os equipos inscritos xogaran os seus partidos nas pistas instaladas na monumental Praza da Quintana, lugar previsto inicialmente polos organizadores e colaboradores: o club Santiago Futsal, o Concello de Santiago de Compostela e Viaqua.

A entrega de premios, correu a cargo de, Noa Morales, concelleira responsable de deportes, Ramón García, presidente do Santiago Futsal, e Julio Masid, director de Viaqua.

Máis aló das vicisitudes climatolóxicas e as súas consecuencias, o torneo volveu destacar pola súa clara aposta por promover o deporte e o fútbol sala de base, e polo fomento do respecto dentro da competición e a deportividade.