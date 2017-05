A asociacion Circos Reunidos lembrou que os concellos "non poden prohibir" a instalación nos seus termos municipais de circos que empreguen animais nos seus espectáculos.

A través dun comunicado remitido aos medios este domingo, o portavoz de Circos Reunidos, Nacho Pedrera, indicou que os municipios non teñen competencias para prohibir os circos polo seu uso de animais, xa que "vai contra a lei e contra un informe da Federación Española de Municipios".

Así, denunciou o "acoso" que din sufrir por parte das asociacións animalistas, por exemplo, contra o circo 'Vienna Roller', que protagonizou nos últimos meses algúns enfrontamentos con varios municipios galegos que pretendían prohibir os seus espectáculos polo emprego de animais.

O último destes episodios produciuse o pasado sábado no Concello de Boiro (A Coruña), cando empregados da compañía romperon os precintos colocados pola Policía Local tras a negativa do goberno local a permitir as súas actuacións no municipio alegando razóns de seguridade.

En relación a iso, a asociación indica que están "a traballar co circo Vienna Roller para que "arranxe os problemas técnicos e non de animais que ten en Galicia". "Desde Circos Reunidos instámoslle a que arranxe o tema burocrático e puxemos ao seu servizo o noso equipo técnico e xurídico", asegurou.

"O Circo Viena Roller está a sufrir un acoso por parte dos concellos e as formacións animalistas, despois de ter todos os permisos para actuar, a policía municipal ponlle un precinto e un camión de forma ilegal impedindo a entrada ao terreo do Circo", asegura no seu comunicado.

Así mesmo, defende que os animais que emprega esta compañía "teñen grandes recintos adecuados, teñen veterinario e son adestrados con premios e agarimo".