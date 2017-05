Jorge Suárez cre que Ferreiro, Noriega e el deben “limar as asperezas” en En Marea

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, considera que os seus homólogos na Coruña e Santiago, Xulio Ferreiro e Martiño Noriega, respectivamente, deben "tratar de limar todas as asperezas" tras a elección da dirección de En Marea.

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez | Fonte: Europa Press

"Creo que nalgún momento, como figuras simbólicas deste proceso, debemos ter outra vez unha actuación destacada para tratar de limar todas as asperezas", opinou o rexedor nunha entrevista en Radio Galega. E é que Jorge Suárez defendeu que os alcaldes da Coruña, Santiago e Ferrol mantiveron "sempre" unha posición "unánime".

Así mesmo, sostén que os membros de En Marea falan "demasiado" deles mesmos, afastándose, precisou, "dos problemas reais que hai na rúa".

Sobre o portavoz de En Marea, Luís Villares, insistiu en que "a duplicidade de cargos non é boa" --é portavoz parlamentario e portavoz orgánico--.

Sobre as críticas do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras á deputada de En Marea Yolanda Díaz, considera que estas non foron "xustas". "Non podo considerar xusto nunca que un compañeiro chame traidor publicamente a outro, igual que non o consideraría se Yolanda Díaz dixese o mesmo de Xosé Manuel Beiras", argumentou.

De todos os xeitos, matizou que "son discrepancias que hai nun momento puntual", pero advirte, en todo caso, de que "expor publicamente as diferenzas nun debate que é lexítimo entre diferentes sensibilidades non conduce a nada enriquecedor".

CRITICA A SESTAYO

En clave local, pediu unha reflexión ao PSOE e ao BNG se queren que "siga gobernando a esquerda". Nesta liña, asegurou non sentirse traizoado pola socialista Beatriz Sestayo tras a ruptura do pacto de goberno porque, asegurou, "é algo que esperaba".

"A súa traxectoria política está baseada neste tipo de actuacións", subliñou respecto diso o ferrolán, para logo engadir que recorrerá ao Consello Consultivo para ver se o acordo de PSOE e PP que lle retira competencias económicas ao goberno local se axusta a dereito. Porén, mostrouse en contra de xudicializar a vida municipal.

En todo caso, trata de tender pontes cos socialistas: "O PSOE é moito máis que a figura dunha persoa", destacou, para logo reivindicar que ten boa relación cos líderes provinciais da formación.

A piques de cumprir dous anos á fronte da alcaldía, Jorge Suárez móstrase disposto a repetir como candidato de Ferrol en Común nas próximas eleccións municipais: "Se a organización o decide e a asemblea o decide, estarei disposto a repetir".

PRIMARIAS DO PSOE

Suárez mollouse nas primarias socialistas a favor do ex-secretario xeral Pedro Sánchez: "A nivel estratéxico, aos movementos da esquerda rupturista conviríalles máis que gañase Susana Díaz porque iso faría crecer a eses movementos", argumentou, para logo sinalar que "se fose militante socialista apostaría pola figura de Pedro Sánchez".