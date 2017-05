O sindicato Unións Agrarias denunciou que seis concellos ourensáns de "as principais zonas" do cereal en Galicia quedan "fóra" da rebaixa tributaria para estas producións que si se aplicará noutros municipios da mesma provincia.

Así, a través dun comunicado, Unións criticou a "falta de coherencia" á hora de aplicar esta rebaixa, xa que seis municipios da comarca da Limia --Baltar, Vilar de Barrio, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga e Os Blancos-- deberán tributar "polo índice de rendemento neto do 0,18".

E é que, como lembra, outros concellos da mesma provincia --Sandiás, Sarreaus, Trasmirás, Vilar de Santos, Xinzo de Limia e Xunqueira de Ambía-- poderán acollerse "ao índice máis reducido do 0,13" nas súas declaracións, como recolle a redución de módulos do IRPF de 2016 publicada o 4 de maio no BOE.

Unións apuntou que a rebaixa fiscal logrouse despois de loitar "por que se producise unha rebaixa do 0,26 que estaba previsto a niveis impositivos máis soportais dada a crise que soportan as explotacións".

Todo iso, continúa, súmase aos danos ocasionados polas xeadas das últimas semanas nos cultivos, polo que avanzou que, de non producirse unha normalización dos datos ao detectar que se trata de "un erro", estudarán "as medidas de denuncia máis efectivas" en colaboración cos concellos afectados para "frear o agravio comparativo entre produtores".