O Breo forza o quinto

Ficha técnica

Palma Air Europa 90: Mikel Uriz (9), Mockford (6), Zengotitabengoa (15), Roger Fornás (8), Vicens (0) –cinco inicial- Carles Biviá (13), Grabauskas (20), Víctor Serrano (10) e Javier Medori (9).

Cafés Candelas Breogán 100: Josep Franch (16), Rafa Huertas (6), Thomas Bropleh (17), Pep Ortega (6), Matt Stainbrook (4) –cinco inicial- Iván Cruz (18), Lobito Fernández (10), Salva Arco (13), Gilling (10), Sergi Quintela (0) e Mario Cabanas (0).

Parciais: 25-32, 13-23 (38-55), 22-23 (60-78), 30-22 (90-100).

Árbitros: José Vázquez García e Alberto Baena Arroyo. Eliminaron por cinco faltas persoais a Zengotitabengoa nos baleares e a Gilling nos lucenses.

Incidencias: cuarto partido dos cuartos de final do play-off de ascenso á ACB no pavillón de Son Moix de Palma.



Foi un Breogán distinto ao do terceiro partido: moito máis intenso (só concedeu dous rebotes ofensivos e cometeu 29 faltas) e moito máis acertado (55 puntos ao descanso, por 58 na cita do venres, e 12 de 26 triplas). Obxectivo acadado en Palma, malia encaixar un parcial de 30-22 no último cuarto. Puido o Breo ter pechado antes o partido (58-78 a pouco máis de dez minutos), deixou que os baleares se metesen na lea no último cuarto (82-85), pero sentenciaron con dez tiros libres consecutivos sen erro. Rafa Huertas pechou o partido cunha tripla. Ao final, 90-100 e 2-2 na eliminatoria. O Pazo dictará sentenza no quinto partido este martes ás 20.45 horas.

Os celestes celebran a vitoria contra Palma en Son Moix. | Fonte: @CBBreogan

Ata seis xogadores lucenses anotaron 10 ou máis puntos. O MVP do partido foi Iván Cruz, con 18 puntos e 18 rebotes en 26 minutos en pista. Thomas Bropleh anotou 17 e Josep Franch, 16; Salva Arco 13, e 10 Lobito Fernández e Jonathan Gilling. Nos locais, o mellor foi o lituano Rob Grabauskas, con 20 puntos.