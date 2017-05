O Dépor, un ano máis en Primeira

Un empate en Vilarreal para acabar co sufrimento. Un ano máis en Primeira. A falla dunha xornada, o Dépor está salvado. O equipo deportivista defendou o 0-0 inicial no estadio castellonenco e sumou o punto necesario para certificar a permanencia.

Abrazo entre Florin Andone e Lux para celebrar a permanencia. | Fonte: lfp.es

O equipo de Pepe Mel suma 33 puntos, e vese favorecido polo resultado en San Mamés. O Sporting venceu 0-1 en Eibar e suma 30, pero o empate (1-1) do Leganés co Athletic fai imposible o triplo empate que prexudicaba os coruñeses. O Dépor, co golaverage a favor co Sporting, segue un ano máis en Primeira e o Sporting descende a Segunda División xunto con Osasuna e Granada.

“Obxectivo cumprido na 110 temporada d #anosahistoria. Moitísimas grazas polo apoio #ánosaforza! #PRIMEIRAPARASEMPRE”, foi a mensaxe en twitter do RC Deportivo para celebrar a permanencia. O Deportivo poderá celebrar a salvación, xa sen a angustia polo resultado, o vindeiro sábado (17.00 horas) en Riazor ante As Palmas.

"Un traballo defensivo magnífico", resumiu o partido Pepe Mel, que confía en seguir a tempada que ven no Deportivo, e comezar a campaña dende o principio.