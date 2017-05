Unha obra na Coruña ameaza unha das poucas colonias galegas de cirrio, ave protexida

No centro da Coruña, xusto fronte o Obelisco, na rúa Nova, no número 2, as obras de rehabilitación da fachada dun edificio están impedindo o acceso aos seus niños de varias parellas cirrios, unha ave protexida por lei, que prohíbe expresamente “a destrucción ou deterioro dos seus niños ou do seu hábitat”.

Cirrios afectados por unha obra na fachada dun edificio da Coruña | Fonte: SEO BirdLife

En concreto, a colonia está composta por parellas de cirrios común e pálido (Apus apus e Apus pallidus) nidificantes na fachada do inmoble, e que se atopan en pleno período reprodutor. Trátase dunha das colonias de cirrios más importantes da Coruña.

As entidades Grupo Naturalista Hábitat, Sociedade Galega de Ornitoloxía e Sociedade Española de Ornitoloxía (SEO/BirdLife) asinaron recentemente un informe expoñendo a afección das obras de rehabilitación do edificio sobre a colonia de cirrios común e pálido (Apus apus e Apus pallidus). Así mesmo, manifestan a súa dispoñibilidade para colaborar en todas aquelas accións que fosen precisas, co obxectivo de permitir a conservación desta colonia emblemática na cidade, cuxas especies, inciden, se atopan protexidas por lei. As dúas especies están incluídas no Listado de Especies en Réxime de Protección Especial.

"Con interese, coñecementos e esforzos, compatibilizar a conservación do patrimonio natural e do arquitectónico é posible", din estas entidades, cuxos expertos comprobaron in situ que a instalación no edificio dunha rede que cobre parcialmente os andamios impide a entrada dos cirrios aos ocos de cría.

As entidades salientan que este edificio en rehabilitación alberga "unha das poucas colonias galegas de cirrio pálido (Apus pallidus), sendo a máis emblemática da cidade da Coruña, cuxos exemplares, xunto cos de cirrio común, aproveitan os espazos existentes entre as fiestras e a propia fachada para instalar os seus niños, sendo unha colonia que precisaría dos esforzos necesarios para a súa conservación".

Fachada do edificio na Coruña no que se refuxia a colonia de cirrios, ave protexida por lei | Fonte: SEO BirdLife.

Os expertos tamén lembran que "as obras de restauración dos edificios, así como a falta de lugares axeitados para a súa nidificación en construcións modernas constan entre os principais factores de ameaza para estas especies".

Os perigos para estas aves son evidentes, xa que "a presenza do andamio e redes —xa instaladas— e dos operarios nos seus labores ao longo do día, están xa afectando negativamente a colonia, ao evitar que os proxenitores podan acceder aos niños. Ademais, existe risco de colisión dos adultos coa rede, onde poden ficar atrapados", explican.

CONCELLO E XUNTA

Por todo isto, piden á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta e aos servizos Urbanismo e Medio Ambiente do Concello da Coruña a retirada urxente das redes instaladas para garantir o acceso aos espazos de nidificación; paralizar as unidades de obra que interfiren na reprodución dos cirrios ata o fin do período de cría, considerándose como data axeitada o 15 de agosto; non tapiar os espazos de nidificación na rehabilitación que se está a desenvolver ou procurar unha medida paliativa, como a instalación de caixas refuxio na fachada, que permita a nidificación nos vindeiros anos, e ter en conta a situación acontecida para futuras accións urbanísticas.

A Consellería de Medio Ambiente mostrouse partidaria de paralizar a obra até que remate o periodo de cría, pero dende a Xunta din que esa decisión corresponde ao Concello. Pero dende este aseguran que aínda que para isto necesitan primeiro un informe técnico da Xunta que ampare a decisión.