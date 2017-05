A Xunta asumirá este luns a presidencia da 'Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal'

A localidade portuguesa de Braga acolle este luns o cumio entre Galicia e Portugal na que a Xunta asumirá a presidencia da 'Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal'.

O presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, será o encargado de clausurar a xornada, na que representantes dos gobernos de Galicia e Portugal farán balance do traballo realizado ata o momento na 'Eurorrexión' e fixarán os obxectivos para os próximos anos.

Segundo informou este domingo o Executivo autonómico, no acto de clausura, Feijóo estará acompañado polo ministro de Plan e Infraestruturas do Goberno luso, Pedro Marques.

No cumio de Braga farase efectivo o traspaso da presidencia da 'Comunidade de Traballo - Norte de Portugal', cargo rotativo que recaerá nos próximos dous anos na Xunta de Galicia.

CUMIO

A xornada estará dividida en dúas sesións de traballo. Na primeira delas os gobernos galego e portugués centraranse en abordar "as boas prácticas de cooperación" na Eurorrexión.

Nela intervirán o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, o profesor da Universidade do Porto, António Figueiredo; o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato; e o presidente da asociación empresarial de Portugal, Paulo Nunes de Almeida.

Tras iso, analizarase o traballo realizado nos últimos anos e as perspectivas de futuro da 'Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal'. As intervencións correrán a cargo do director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo; e do vicepresidente da comisión de coordinación e desenvolvemento rexional do norte, Ester Silva.

'COMUNIDADE DE TRABALLO'

Esta entidade foi creada no ano 1991 co obxectivo de mellorar a cooperación e coordinación trasnfonteriza entre Galicia e o norte do país luso en cuestións comúns entre ambas as rexións.

Na actualidade, a 'Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal' está composta por catro comisións sectoriais --Desenvolvemento Sustentable e planificación; Desenvolvemento económico e turismo; Innovación e Eficiencia enerxética e cidadanía--, catro Comunidades Territoriais de Cooperación --Val do Miño, Val do Limia, Val do Támega e Val do Cávado-- e unha Comisión específica, constituída polo Eixo Atlántico do Noroeste Peninsula, formada por unha trintena de municipios galegos e portugueses.