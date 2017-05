O Colexio de Veterinarios de Lugo organiza unha rolda de visitas aos colexios para achegar a profesión aos nenos

O Colexio de Veterinarios de Lugo organizou unha rolda de visitas aos colexios da provincia co obxectivo de achegar a profesión veterinaria e os animais aos nenos.

A próxima visita será este luns día 15 de maio no CEIP Quiroga Ballesteros, segundo o propio colexio indicou nun comunicado.

En concreto, falarase das nocións básicas sobre o benestar animal, o papel do veterinario, como recibir e tratar a un can en casa, etc.