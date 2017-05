Clausuran o hotel de luxo de Ribadeo ao pouco de abrilo

A Administración Local esíxelle ao concesionario deste establecemento de luxo unhas modificacións na ponte de acceso ao faro. El di que, ao estaren en terreo público, non as pode facer, non son da súa competencia.

Faro en Illa Pancha | Fonte: Chairego_apc wikimedia

Illa Pancha pecha a Ría de Ribadeo pola parte este e é un dos lugares máis emblemáticos da mariña luguesa.

Esta pequena illa de Ribadeo que mide 1,1 hectáreas está situada nunha zona pechada ao público, catalogada como Zona 2, Área de Conservación, dentro do Plan Director da Rede Natura 2000, zonas que a priori non están autorizadas para uso turístico.

Malia isto o Estado autorizou a posta en marcha de dous apartamentos turísticos de luxo. Situación que provocou un gran malestar en Ribadeo.