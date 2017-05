O Miudiño como colofón

Ficha técnica

Obradoiro 71: Mickey McConnell (18), Dulkys (11), Bendzius (4), Whittington (5) e Artem Pustovyi (5) -cinco inicial-. Nacho Llovet (12), Txemi Urtasun (0), Alecs Maric (3), Santi Yusta (4), Rosco Allen (4) e Pepe Pozas (5).

FC Barcelona 76: Tyrese Rice (16), Brad Oleson (15), Perperoglou (12), Víctor Claver (4) e Ante Tomic (6) -cinco inicial- Vezenkov (6), Munford (0), Eriksson (4), Moussa Diagne (5), Alex Renfroe (6) e Navarro (2).

Parciais: 13-22, 21-14 (34-36), 18-23 (52-59), 19-17 (71-76).

Árbitros: Antonio Conde, Sergio Manuel e Martín Caballero. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 34ª e última xornada da ACB disputado no Multiusos Fontes do Sar ante preto de 5.000 espectadores. Os xogadores do Obra exhibiron na presentación camisolas con “Ánimo Rafa #undosnosos” e a pancarta “Grazas afección, grazas Sar. Un ano máis na Liga Endesa”. Mickey McConnell, o mellor en asistencias da ACB con 6,5 de media, recibiu o trofeo ao 'mellor xogador' Estrella Galicia.

Mickey McConnell, líder en asistencias na ACB con 6,52 de media, defendido por Tyrese Rice. | Fonte: ACBPhoto

Non puido o Obra regalar unha vitoria á afección fronte ao Barça (71-76) no último partido de Liga, pero o peche do curso en Sar serviu para amosar, unha vez máis, a perfecta simbiose do obradoirismo. Nos prolegómenos, a xa habitual pancarta de “Grazas afección, grazas Sar. Un ano máis na Liga Endesa” e ao remate, equipo e afección cantando a capela o Miudiño como fin de festa. Obradoiro e Compostela estarán un ano máis na elite, por sétima campaña consecutiva xa. “Ogallá sigamos moitos anos recibindo o Barcelona, porque iso significará que continuamos nunha das mellores ligas do mundo", sentenciou Moncho Fernández, para quen o mellor do partido foi ver a caldeira de Sar ateigada e animando os seus.

O Barça, que viña de vivir a súa enésima decepción no Palau ante o Tenerife, arrincou con dúbidas e Obradoiro, cunha tripla de McConnell e 4 puntos de Pustovyi, púxose por diante (9-8). Pero tres triplas consecutivos de Brad Oleson abriron oco para os cataláns (9-17), e Víctor Claver pechou o cuarto con outra tripla: 13-22, con seis triplas blaugranas.



No arrinque do segundo acto, 13-26 e o Barça que mantiña unha vantaxe cómoda nos seguintes minutos (20-34). Pero o Obra apertou en defensa, o Barça xa non vía aro con tanta facilidade e os composteláns, liderados por Nacho Llovet, achegouse no marcador. Tras un tripla de Dulkys, 34-36 ao descanso tras un parcial de 14-2.

Tralo descanso, tripla de Dulkys para culminar a remontada: 37-36. Pero Oleson sumou a súa cuarta tripla (37-39) e os puntos de Tomic na pintura volveron abrir oco para o Barça. A segunda tripla de Llovet volveu apertar o marcador (46-48), pero Rice e a quinta tripla de Oleson permitiron o Barça chegar 52-59 ao último cuarto.

Un parcial de 7-2 cunha tripla de Whittington achegou o Obra (59-63). Renfroe anotou dúas canastras (59-67) e respondeu Pepe Pozas dende 6,75 (62-67), pero ao Obra faltoulle acerto nos últimos minutos e o Barça volveu abrir oco (62-74). Dulkys anotou a súa terceira tripla, pero xa sen tempo para remontar. Ao final, o Barça levou a victoria 71-76, e o Obradoiro unha nova ovación da súa afección. “Foi un ano duro e longo, así que esta semana será tempo de felicidade malia a que o club non para e seguirá traballando para facer un proxecto que nos permita acadar os obxectivos que nos fixemos", sentenciou Moncho Fernández.