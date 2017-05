A Fundación Araguaney conmemora o aniversario da Nakba Palestina coa proxección de 'The Time That Remains'

A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas conmemora este luns, día 15, o 69 aniversario da Nakba Palestina coa proxección en Santiago da película 'The Time That Remains' (O tempo que queda), do director palestino Elia Suleiman.

O filme poderase ver no salón Camelia do hotel Eurostars Araguaney ás 20,00 horas en versión orixinal (árabe) subtitulada en castelán. A entrada será gratuíta ata completar o aforamento da sala, segundo informa a organización.

'The Time That Remains' (2009), unha coprodución de Francia, Bélxica, Italia e Reino Unido de 109 minutos, é unha película estruturada en catro episodios históricos, duns 20 minutos cada un e separados por un fundido negro, nos que se relata de maneira semi autobiográfica a vida da familia de Elia Suleiman en Nazaret, desde 1948 ata o século XXI. É unha Coprodución de Francia, Bélxica, Italia e Reino Unido de 109 minutos.

O guión baséase nos diarios do seu pai desde a rendición de Nazaret na guerra árabe-israelí de 1948, nas cartas que a súa nai enviaba aos seus familiares que tiveron que deixar o país e nos recordos do propio director.

A través desta historia familiar, o director tenta retratar a vida dos palestinos que se converteron en árabes israelís tras decidir quedar no seu país.