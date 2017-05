Investigadores do IEO parten de Vigo para estudar os recursos pesqueiros en Terranova

Investigadores do Instituto Español de Oceanografía (IEO) parten este luns do porto de Vigo a bordo do buque oceanográfico 'Vizconde de Eza', pertencente á Secretaría Xeral de Pesca, cara ao Gran Banco de Terranova co fin de estudar os recursos pesqueiros.

Buque oceanográfico 'Vizconde de Eza' | Fonte: IEO.

O IEO liderará durante os próximos tres meses unha campaña oceanográfica "dirixida a avaliar os recursos pesqueiros do Gran Banco de Terranova".

Respecto diso, explica que se trata dunha "zona de augas internacionais adxacente á zona económica exclusiva de Canadá", onde a frota española pesca especies como bacallau, fletán negro, camarón (na actualidade en moratoria), escarapote, limanda, solla, mendo, granaderos e raias entre outras.

Así, durante o tres próximos meses levarán a cabo as campañas anuais de investigación pesqueira denominadas Platuxa, Flemish Cap e Fletán Negro 3L.

Estas campañas, organizadas e dirixidas por investigadores do Programa de Pesqueiras Afastadas do Centro Oceanográfico de Vigo do IEO, investigan, segundo lembra a entidade, "a chamada Área de Regulación da NAFO 3MLNO, que inclúe parte das augas internacionais adxacentes á zona económica exclusiva de Canadá".