O BCE asegura que a inspección do Popular é rutineira e aínda non concluíu

O Banco Central Europeo (BCE) está a levar a cabo unha inspección de Banco Popular como parte do seu programa ordinario de supervisión, segundo confirmou a institución, que sinalou que o proceso aínda non terminou.

"A inspección, como parte do programa ordinario de supervisión, está en curso e non concluíu", indicou o BCE, que subliña que "calquera asunción do resultado final é incorrecta pois aínda non se alcanzaron conclusións".

Neste sentido, nun feito relevante remitido por Banco Popular á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), a entidade aclarou que a inspección non concluíu. Ademais, apunta que o BCE non emitiu conclusións relativas a provisións, así como tampouco fixo valoración algunha sobre os depósitos da entidade española.

O pasado venres, fontes do Popular indicaron a Europa Press que o banco non está sometido a ningún tipo de urxencia para abordar a súa posible venda, polo que a entidade segue traballando no desenvolvemento e implementación da súa estratexia, que inclúe unha posible ampliación de capital ou unha operación corporativa, aínda que sen fixar a data do próximo mes de xuño como tope para concretar unha posible operación corporativa.