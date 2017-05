A calificadora considera que a venda de activos non estratéxicos de Popular para aumentar o seu capital no curto prazo pode ser "insuficiente" para que o mercado gañe confianza respecto da entidade.

Sucursal, banco Popular | Fonte: Europa Press

En concreto, sinala que esta iniciativa do banco presidido por Emilio Saracho "pode ser insuficiente para recuperar a confianza do mercado, restaurar a solvencia e acelerar o problema da dispoñibilidade de activos".

"Emitir capital social podería ser inevitable", engade a axencia de cualificación crediticia nun informe sobre a gran banca española, no que indica que o cociente de CET1 de Popular era "un moi baixo 7,3%" en marzo.

A axencia de cualificación sinala tamén no seu informe que as medidas de control de custos tomadas en 2016 polas grandes entidades españolas "comezaron a repercutir no primeiro trimestre de 2017" e espera que este ano "os bancos aproben plans para recortar persoais e ramas de negocio".

En xeral, Fitch considera que a "tendencia positiva" de redución do stock de activos problemáticos por parte dos bancos españois "continuará en 2017". Ademais, espera que os volumes de préstamos sexan "amplamente planos" este ano.

Por outra banda, a axencia sinala no seu informe que Santander e Sabadell son as entidades "máis expostas" ao impacto da saída de Reino Unido da Unión Europea a través das súas filiais británicas. No entanto, indica que "calquera consecuencia económica a medio prazo para España e a volatilidade nos mercados de capital podería afectar a todos os bancos".