O PSdeG insta á Xunta a impulsar novos investimentos de Ferroatlántica sen segregar centrais e produción industrial

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, instou este luns á Xunta a "explorar as posibilidades" de que Ferroatlántica siga adiante co seu plan de investimentos en Galicia sen que se autorice a segregración das centrais hidroeléctricas do río Xallas da produción industrial.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

Preguntado respecto diso en rolda de prensa, o deputado socialista subliñou que o Goberno galego "ten que garantir o cumprimento estrito da legalidade" e tamén "velar polo interese xeral", relativo ao mantemento do emprego e a actividade económica.

Se conxugando ambas as cuestións "pódese garantir que Ferroatlántica invista máis en Galicia e xere máis empregos, benvido sexa", agregou, pero deixou claro que "primeiro" está "garantir" que o vínculo das actividades actuais "mantense".

Ante a existencia de informes que rexeitan e avalan a segregación, Leiceaga indicou que a Xunta ten os seus propios órganos para garantir que se atende a legalidade, e que pasa --ao seu xuízo-- por "vincular as centrais e a produción industrial". De feito, lembrou que así se aprobou de forma unánime na Cámara.

"A legalidade implica vincular a produción e as centrais", insistiu o parlamentario do PSdeG, partidario de "explorar" as iniciativas "relevantes" de Ferroatlántica para Costa da Morte e Arteixo "sen romper" o existente.