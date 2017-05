A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cre que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, debe deixar a "ambigüidade" e explicar ante o pleno do Parlamento se autorizará o "pelotazo de Villar Mir" coa operación de segregación das actividades de Ferroatlántica na Costa da Morte.

Ante esta situación, que, a xuízo da nacionalista, pon en risco 300 empregos, o Bloque reclama á Xunta "firmeza", e ínstalle, ademais, a remitir á Cámara autonómica "toda a documentación" que achegou a empresa.

Para Pontón, a venda das centrais hidroeléctricas é "ilegal" e "un auténtico disparate", posto que son "o único salvavidas" das plantas de ferroaleación. "O único legal é impedir a venda", aseverou, en rolda de prensa este luns.

Por iso, e ante unha empresa con dúas persoas "salpicadas por escándalos de corrupción", a tamén portavoz do BNG no Pazo do Hórreo subliña que a Xunta "non pode ceder ante a chantaxe" dunha operación "especulativa".

"NON UN PROBLEMA TÉCNICO"

Así mesmo, Ana Pontón afirmou que "urxe" o diálogo cos traballadores, polo que demandou que a Consellería de Economía reciba ao comité de empresa. Pola súa banda, o Bloque fará o posible por que o Parlamento teña as "portas abertas" para eles, para que expliquen o motivo polo que se opoñen á segregación.

"Esperamos que o presidente da Xunta estea á altura das circunstancias", destacou, antes de lembrar o "amplo consenso" que existe na comarca en contra da venda das centrais.

A este respecto, asegurou que "non é un problema de tipo técnico ou xurídico", como así afirma o Goberno galego. Expresou, neste sentido, que non pode "entender que sexa legal permitir a Villar Mir dar un pelotazo", que cifrou en 255 millóns de euros.

A maiores, citou en concreto a Javier López Madrid, inmerso na Operación Lezo e "condenado polo caso das 'tarxetas black" de Bankia.

Nun proceso que ve "cheo de mentiras" e "incumprimentos" por parte da compañía, Pontón apuntou que é o seu terceiro intento por lograr a segregación, e en anteriores ocasións a xustiza opúxose. "Iríase a pique o corazón industrial da comarca", alertou.

Así, incidiu en que, de autorizarse a segregación e vender Ferroatlántica as centrais hidroeléctricas, Villar Mir "o único que quere facer é coller a pasta e irse a outro lugar".

Por último, a portavoz nacional da formación frontista criticou que a firma dese a coñecer "un informe de parte para xustificar esta 'falcatruada".