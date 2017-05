Zapatero volve a Galicia para facer campaña a favor de Susana Díaz

O ex presidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, é un dos principais dirixentes que tamén volveu á política activa para facer campaña a favor da presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que aspira a ocupar a Secretaría Xeral do PSOE.

Zapatero con Abel Caballero en Vigo | Fonte: vigoalminuto.com

Zapatero acudirá ao bastión socialista de Díaz, a Vigo, como xa fixo o pasado 29 de abril, cando estivo arroupado polo alcalde, Caballero e a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Así, participará nunha charla que se celebrará ás 20.00 horas no auditorio do antigo Reitorado, en Areal.

A súa visita será apenas catro días despois de que o ex secretario xeral do PSOE e candidato ao posto nas Primarias do próximo 21 de maio, Pedro Sánchez, dera un mitin no Hotel Baía ao que acudiron centenares de persoas.

Situación “axustada”

Sobre as primarias socialistas, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, opinou que están "axustadas". Así, destacou que o importante é que os militantes poidan acudir a votar o vindeiro domingo de forma "máis informada".

Ao fío diso, sobre as palabras da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acerca de que só se gaña Susana Díaz o PSdeG poderá construír "un proxecto serio", Leiceaga resolveu que a súa opinión é "respectable", do mesmo xeito que outras en sentido oposto. En canto ás críticas da viguesa na Cadena SER á presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, xulgou que o que debe facer o partido é "organizarse" e dotarse dunha liña política "apoiada pola militancia".