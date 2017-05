Aberta a convocatoria do programa 'Galeuropa 2017', que aumenta o seu orzamento ata os 2 millóns de euros

Desde este luns e ata mediados do mes de xuño permanecerá aberta a convocatoria do programa 'Galeuropa 2017', que promove que os mozos galegos poidan desenvolver experiencias profesionais en países europeos e que, na edición deste ano, eleva o seu orzamento ata alcanzar os 2 millóns de euros.

Presentación programa Galeuropa | Fonte: Europa Press

Este luns tivo lugar a presentación da edición deste ano do programa coa presenza da secretaria xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, acompañada por Paula Pedreira, graduada en Dereito que realizou unhas prácticas profesionais en Portugal no marco de 'Galeuropa'.

O programa 'Galeuropa' está destinado a menores de 30 anos, independentemente dos seus estudos, para que realicen prácticas non remuneradas en 27 países da UE con estadías mínimas de dous meses e un máximo de catro.

Desde a súa posta en marcha no ano 2012, uns 1.000 mozos pasaron polo programa 'Galeuropa', que este ano prevé alcanzar os 500 participantes.

Os interesados deberán estar inscritos no ficheiro do Sistema de Garantía Xuvenil --Ministerio de Emprego e Seguridade Social-- para poder optar a unha axuda económica destinada á cobertura de gastos de viaxe, manutención, aloxamento ou seguros.

A bolsa dependerá do destino elixido polo beneficiario, que terá que ser el quen xestione o lugar e empresa para levar a cabo as súas prácticas. Segundo indicou Cecilia Vázquez, as axudas roldan os 3.300 euros de media, dos que poderán dispor de "un 80 por cento" de forma previa ao comezo das prácticas e o 20 por cento restante será abonado unha vez finalizadas.

Ademais, a convocatoria tamén inclúe a posibilidade de que participen proxectos de asociacións sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade no ámbito da mocidade, así como concellos para iniciativas tamén relacionadas cos mozos.

Os participantes poderán, unha vez regresen, obter un certificado en educación non formal. Segundo apuntou a secretaria de Xuventude, os obxectivos de 'Galeuropa' son "a mellora das competencias lingüísticas" dos mozos, o seu coñecemento de "novas organizacións de traballo" e de "sectores para a súa implantación en Galicia", e, por último, "a relación con outras culturas e países".

REDUCIÓN PARO XUVENIL

Cecilia Vázquez sinalou que, segundo un estudo elaborado pola USC en colaboración coa Xunta presentado no mes de xullo, as iniciativas de educación non formal impulsadas polo Executivo autonómico teñen un "impacto" na redución do desemprego xuvenil.

Así, destacou que, segundo os datos deste estudo, "o desemprego entre os participantes diminuíu un 67%" nos dous meses posteriores ao seu paso polo programa 'Galeuropa'.